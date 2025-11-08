МИД начал работать над поручением Путина по поводу ядерных испытаний

Лавров заявил, что идет работа над поручением президента Фото: Роман Наумов © URA.RU

МИД РФ стал выполнять поручение президента Владимира Путина, которое касается внесению предложений о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе», — заявил Лавров. Его слова опубликованы в telegram-канале МИД РФ.

Он также отметил, что о результатах работы будет своевременно проинформировано. На заседании Совета безопасности Владимир Путин дал поручение ряду ведомств, включая МИД, Минобороны, спецслужбы и гражданские структуры, подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия.

Продолжение после рекламы