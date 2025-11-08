МИД начал работать над поручением Путина по поводу ядерных испытаний
Лавров заявил, что идет работа над поручением президента
Фото: Роман Наумов
МИД РФ стал выполнять поручение президента Владимира Путина, которое касается внесению предложений о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе», — заявил Лавров. Его слова опубликованы в telegram-канале МИД РФ.
Он также отметил, что о результатах работы будет своевременно проинформировано. На заседании Совета безопасности Владимир Путин дал поручение ряду ведомств, включая МИД, Минобороны, спецслужбы и гражданские структуры, подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия.
Глава МИД также подчеркнул, что на данный момент Москва не получила по дипломатическим каналам никаких разъяснений относительно заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Сергей Лавров уточнил, что остается неясным, имел ли Дональд Трамп в виду испытания носителей ядерного оружия или так называемые подкритические испытания.
