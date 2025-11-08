Трофеи Карабахской войны стали главным символом победы Азербайджана на параде в Баку Фото: STRINGER / EPA / ТАСС

В Азербайджане с большим размахом прошел парад, посвященный победе в Карабахском конфликте. В мероприятии приняли участие военные подразделения не только республики, но и ряда дружественных стран. Гости и участники парада смогли увидеть последние разработки в области вооружений и современную военную технику.

В рамках парада была наглядно продемонстрирована высокая боеготовность Военно-морских сил и Государственной пограничной службы — корабли и катера уверенно показали свои возможности в акватории Каспийского моря. Затем небо над площадью Азадлыг пересекли боевые самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил, среди пилотов были как азербайджанские, так и турецкие военнослужащие. О том, как в Баку отметили пятую годовщину Победы — в фоторепортаже URA.RU.

Выступая перед собравшимися, президент Азербайджана Ильхам Алиев с определенной долей иронии отметил, что некоторые из прошлых заявлений армянской стороны оказались пророческими: захваченная в ходе боевых действий военная техника теперь выставлена в бакинском Парке трофеев, а пленные военнослужащие содержатся в следственных изоляторах страны. Среди высокопоставленных гостей церемонии были президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Конфликт в Нагорном Карабахе, начавшийся 27 сентября 2020 года, стал самым длительным и кровопролитным в регионе со времен окончания Первой карабахской войны в 1994 году. Противостояние между азербайджанскими вооруженными силами и формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (при поддержке Армении) завершилось 9–10 ноября подписанием трехстороннего соглашения.

Согласно достигнутым договоренностям, Азербайджан вернул себе территории, которые были заняты в ходе боевых действий, а также районы, находившиеся под контролем Армении с 1994 года. При этом часть территории Нагорного Карабаха осталась под контролем армянских сил, а для обеспечения стабильности вдоль линии соприкосновения был размещен российский миротворческий контингент.

Изначально указом президента Днем Победы было объявлено 10 ноября — дата подписания соглашения о прекращении огня. Однако позднее эта дата была изменена на 8 ноября — день взятия города Шуши, который считается переломным моментом в войне.