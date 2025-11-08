Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

На Украине продлили аварийные отключения света

08 ноября 2025 в 21:22
На Украине продолжаются проблемы с доступом к энергии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ограничения в подаче электроэнергии на территории Украины продлятся до конца 8 ноября и сохранятся 9 ноября. Об этом сообщили в telegram-канале компании «Укрэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня ограничительные меры [в подаче электроэнергии] будут применяться до конца суток», — говорится в сообщении. Там отметили, что подача энергии с ограничениями будет и 9 ноября. 

Для бытовых потребителей будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных — графики ограничения мощности.

Ранее в ряде регионов Украины, включая Киев и Киевскую область, уже вводили аварийные отключения электричества. Позднее государственная компания «Центрэнерго» проинформировала о полной остановке всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.

