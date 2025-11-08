На Украине продлили аварийные отключения света

На Украине продолжаются проблемы с доступом к энергии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ограничения в подаче электроэнергии на территории Украины продлятся до конца 8 ноября и сохранятся 9 ноября. Об этом сообщили в telegram-канале компании «Укрэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня ограничительные меры [в подаче электроэнергии] будут применяться до конца суток», — говорится в сообщении. Там отметили, что подача энергии с ограничениями будет и 9 ноября.

Для бытовых потребителей будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных — графики ограничения мощности.

