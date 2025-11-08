«Заберите нас»: как российские туристы выживают на турецком пароме уже третьи сутки

На борту находятся 18 российских туристов Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости

Паром Seabridge с 20 туристами из России и Турции уже третьи сутки не может зайти в порт Сочи из-за непогоды, у людей заканчиваются запасы еды. Также у пассажиров сгорают авиабилеты, по которым они должны были улететь домой. Паром из Трабзона не приняли в Россию из-за отсутствия разрешения. Почему судно уже который день стоит на нейтральных водах и что происходит на борту — в материале URA.RU.

Что произошло

На пароме заканчивается еда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

5 ноября в 21:10 мск паром отправился из турецкого города Трабзон в Сочи. Этот рейс стал первым за 14 лет на этом направлении. Около 09:00 6 ноября, борт не получил разрешения на вход в территориальные воды России. Судно вынуждено встало в нейтральных водах в 20 километрах от берегов Краснодарского края. С того момента уже прошло трое суток.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что порт Сочи был закрыт для учений до 12:00 6 ноября, однако после этого времени разрешение на швартовку так и не было получено. При этом в АТОР подчеркнули, что проблемы с разрешением начались еще во время тестового рейса парома. По словам директора порта Сочи Юрия Владимирова, разрешение на заход борта в российские воды должно быть получено не менее чем за сутки до прихода в морскую гавань, однако этого не произошло.

Реакция пассажиров и обстановка на судне

Паром отплыл от турецкого берега вечером 5 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

На пароме 20 пассажиров, среди которых 18 граждан РФ и два гражданина Турции. Многие купили билеты именно на этот рейс как на историческое событие — он первый на этом направлении за 14 лет. Как рассказала RT пассажирка Татьяна Студенкова, из-за непредвиденной задержки капитан парома переместил всех пассажиров в каюты — даже тех, у кого изначально были приобретены сидячие места. По словам Татьяны, билеты в один конец обошлись ей с мужем в 70 долларов — это цена за эконом класс, каюта стоит дороже — 120 долларов.

Другой пассажир парома Саид рассказал, что у его семьи сгорели авиабилеты из-за этой задержки. «Настроение упадническое: у нас пропали все наши авиабилеты, которые нам авиакомпания никак не компенсирует — случай не страховой. Дочка из-за этой ситуации опоздала на работу», — рассказал мужчина.

Еще один участник рейса Илья, который находится на борту, рассказал, что на судне есть вертолетная площадка. «На пароме есть посадочная площадка для вертолета. Просим нас забрать домой, в Россию. Мы готовы на шлюпках плыть в Сочи. Мы просим, пусть нас заберут наши пограничники, — отметил он.

По его словам, экипаж занимается на борту текущими делами вместо оказания помощи пассажирам. «А на вопросы пассажиров отшучиваются, что на борту достаточно всего, чтобы простоять на рейде два месяца», — возмутился мужчина. Сейчас, как он утверждает, паром крутится вокруг своей оси на нейтральных водах.

На пароме заканчивается еда

Из-за простоя судна многие пассажиры опоздали на авиарейсы Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Несмотря на то, что в стоимость билетов эконом класса питание не было включено, пассажиров все же кормили завтраком, обедом и ужином. Также для них была предусмотрена питьевая вода.

В офисе авиакомпании ранее заверяли, что на судне будет работать буфет, но к первому рейсу он так и не был открыт. При этом запасы продуктов, которые пассажиры взяли с собой в короткое путешествие, уже исчерпаны.

Как сообщил telegram-каналу Readovka друг одной из семей, оказавшихся в сложной ситуации, многие пассажиры уже готовы вернуться обратно в Турцию. По его словам, имеющихся запасов еды хватит не более чем на 10 дней. Он также отметил, что организовать гуманитарный коридор сейчас невозможно.

Почему паром не принимают в Сочи

Паром Seabridge отправился из Трабзона 5 ноября и через 12 часов оказался в 19 километрах от порта Сочи. По данным АТОР, судну не разрешили войти в РФ из-за отсутствия разрешения и закрытия порта из-за учений.

Однако, по словам директора Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна, заход парома согласован со всеми службами. Он отметил, что линия «Сочи — Трабзон — Сочи» зарегистрирована в Минтрансе РФ и действует до конца 2027 года.

После осмотра парома 7 ноября компания «СВС Шиппинг», обслуживающая маршрут, направила положительный акт осмотра в ФСБ Краснодарского края, но ответа пока нет. Паром остается на якорной стоянке.

Туркменян также возмутился тем, что круизный лайнер «Растори Гранде» с 1100 пассажирами смог зайти в порт, а паром с 20 пассажирами ждет разрешения третьи сутки. «Мы стоим на якорной стоянке. Ждем, когда власти в Краснодаре прочтут наш рапорт и дадут разрешение на вход», — отметил он. По его словам, ситуация должна разрешиться к вечеру сегодняшнего дня.

Могут ли туристы рассчитывать на компенсацию

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал, что если среди пассажиров есть деловые туристы, которые куда-то опоздали, они могут потребовать возмещение определенных убытков. По его словам, люди могут потребовать деньги за сгоревшие билеты, гостиницы и транспорт.