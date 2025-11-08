В Финляндии решили превратить бомбоубежища в центры развлечений
По данным издания, на подземных площадках расположились паркинги, станции метро и места развлечений
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Финляндии подземные пространства, которые были задуманы как бомбубежища, используют в мирное время для аквапарков, парковок и станций метро. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Финляндия потратила десятилетия на то, чтобы выкопать пещеры в горной породе. Теперь, когда Россия поднимает голову, финны нервничают: „Где мое убежище?“, — пишет The New York Times. По данным издания, около 50 таких объектов используют в мирное время как площадки для скейтбордов и стрельбы из лука, бассейны, трассы для картинга и станции метро. Газета утверждает, что власти города сдают подземные площадки при условии, что они должны быть освобождены и преобразованы в укрытие в течение 72 часов.
Ранее стало известно, что количество штрафов за нарушение пограничной зоны Финляндии увеличилось на треть за лето 2025 года из-за приезжих, которые пытаются фотографироваться у забора на границе с Россией. По данным финских пограничников, за летний сезон 2025 года было зафиксировано более 50 мелких инцидентов, связанных с нарушением правил пребывания вблизи государственной границы. В ведомстве уточняют, что значительная часть подобных случаев приходится именно на иностранных туристов.
