В Финляндии решили превратить бомбоубежища в центры развлечений

В Финляндии подземные пространства, которые были задуманы как бомбубежища, используют в мирное время для аквапарков, парковок и станций метро. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Финляндия потратила десятилетия на то, чтобы выкопать пещеры в горной породе. Теперь, когда Россия поднимает голову, финны нервничают: „Где мое убежище?“, — пишет The New York Times. По данным издания, около 50 таких объектов используют в мирное время как площадки для скейтбордов и стрельбы из лука, бассейны, трассы для картинга и станции метро. Газета утверждает, что власти города сдают подземные площадки при условии, что они должны быть освобождены и преобразованы в укрытие в течение 72 часов.