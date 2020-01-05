Финансовый аналитик рассказал, когда снизятся ставки по ипотеке в России

В 2020 году ипотека подешевеет на 0,3% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В 2020 году ставки по ипотеке продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка РФ. Таким прогнозом с «URA.RU» поделился аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«Почти наверняка ключевая ставка Центробанка снизится в 2020 году один или два раза на 25 базисных пунктов, то есть до 6%. Дальнейшее снижение будет зависеть от индекса потребительских цен и основных макроэкономических показателей», — рассказал Коренев. По его словам, ключевая ставка потянет за собой и ставки по ипотеке. По прогнозу аналитика, они снизятся на 0,2-0,3%. Он отметил, что банки обычно начинают снижать процент по ипотеке в течении трех месяцев после изменения ключевой ставки.

Корнеев сообщил, что вполне стоит ожидать роста количества ипотечных кредитов из-за низкой ставки. Спрос на этот вид кредита будет выше, чем в 2019 году, но ниже, чем в 2018-м. Тогда ЦБ активно снижал ключевую ставку, многие семьи стали покупать квартиры в кредит. Как отметил Коренев, уровня 2018 года по ипотечным кредитам скорее всего удастся достичь только к 2021 году.

Средняя ставка по жилищным кредитам в РФ снизилась до минимума — 9,4% годовых. Эксперты Центробанка отмечают, что тенденция на сокращения процентных ставок сохраняется, сообщает пишет сайт VSE42.RU.