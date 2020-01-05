Авербух раскрыл гонорары звездных фигуристов в ледовых шоу

Участники ледовых шоу получают 150-200 тысяч рублей за выход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звездные фигуристы ледовых шоу Ильи Авербуха зарабатывают от 150 до 200 тысяч рублей за каждое выступление. Об этом рассказал сам хореограф.

«Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тысяч рублей за один выход», — приводит Sport24 слова Авербуха. По его словам, фигуристы получают выплаты только в рублях. «Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса», — отметил хореограф.

Авербух, стоявший у истоков ледовых шоу в России, также признался, что первые подобные постановки были убыточными. «Максимальные убытки были после первого гастрольного тура — больше 100 тысяч долларов», — говорит он. По словам спортсмена, чтобы покрыть затраты, ему пришлось продать машину и брать кредиты.

Илья Авербух — один из создателей ледового шоу «Волшебник страны Оз», показы которого проходят в Москве. В нем участвуют олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.