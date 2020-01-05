Журналист из Екатеринбурга запросил политическое убежище в Грузии

Гражданский активист и журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Я попросил убежища в Грузии», — написал Изотов. В числе причин он называет свою деятельность в качестве журналиста, угрозы в свой адрес и уголовное дело, которое могут возбудить в отношении него о нападении на представительство Россотрудничества в Киеве. «Мне нужна железобетонная гарантия, что меня не выдворят и не экстрадируют», — говорит активист.
В Грузии Изотов собирается создать неправительственную организацию для защиты прав российских политзаключенных, рассказал он в интервью изданию «Крым.Реалии». «Находясь здесь, я смогу сделать больше», — объяснил журналист.
Юрий Изотов покинул Россию в декабре 2016 года из-за опасений, что на родине его будут преследовать за участие в антивоенных акциях в Киеве. Вернуться в Россию он также боится из-за вероятности того, что его объявят в розыск за его публикации в соцсетях данных силовиков, которые летом разгоняли московские митинги. Сейчас Изотов проживает на Украине. В Екатеринбурге он ранее участвовал в проукраинских акциях.