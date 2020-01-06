Степаненко отказалась работать в паре с Петросяном после развода

Артистка Елена Степаненко отказывается участвовать в проектах своего экс-супруга, комика Евгения Петросяна. Об этом рассказала участница «Петросян-Шоу» Оксана Невежина в эфире программы «Пусть говорят».
По рассказам Невежиной, Петросян не раз приглашал бывшую супругу. «Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в „Петросян-шоу“, но Елена Григорьевна отказывается», — рассказала актриса.
Концертный директор Степаненко Кирилл Пуртов в рамках того же эфира «Пусть говорят» рассказал, что после развода актриса решила приостановить и сольные гастроли. Так, она отказалась от предложенного ей тура по городам Сибири. Петросян же, напротив, продолжает вести активную творческую деятельность.
Ранее СМИ сообщали, что звездной паре предстоит делить имущество. По неподтвержденной информации, Петросян и Степаненко нажили себе миллиардное состояние, а после развода сторона Петросяна не раз предлагала полюбовно договориться о разделе имущества, однако Степаненко выступала против этого.