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31 декабря 2019
30 декабря 2019

В Зауралье полицейские спасли мужчину из огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пламя, огонь, пожар
71-летний мужчина злоупотреблял алкоголемФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники курганской полиции спасли из огня пожилого мужчину. Они заметили пожар в одном из нежилых зданий и отправились туда на разведку. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Курганской области.

Во время патрулирования территории сотрудники ППС заметили, что из одного здания валят клубы дыма. «Сообщив в отдел полиции о возгорании, наряд в составе двух полицейских и стажера направился к месту, где разгорался пожар. Дом нежилой, окна забиты досками, и все вокруг заметено снегом. Горела баня. Когда полицейские подошли к постройке, крыша и само здание были охвачены огнем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Войдя в помещение, полицейские обнаружили лежащего на полу мужчину, на спине у которого уже горела куртка. Полицейские вытащили его на улицу, потушили одежду снегом и передали пострадавшего медикам.

71-летний мужчина получил термический ожог второй степени и сейчас находится в центральной районной больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
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