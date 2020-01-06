В Зауралье полицейские спасли мужчину из огня

Сотрудники курганской полиции спасли из огня пожилого мужчину. Они заметили пожар в одном из нежилых зданий и отправились туда на разведку. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Курганской области.
Во время патрулирования территории сотрудники ППС заметили, что из одного здания валят клубы дыма. «Сообщив в отдел полиции о возгорании, наряд в составе двух полицейских и стажера направился к месту, где разгорался пожар. Дом нежилой, окна забиты досками, и все вокруг заметено снегом. Горела баня. Когда полицейские подошли к постройке, крыша и само здание были охвачены огнем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Войдя в помещение, полицейские обнаружили лежащего на полу мужчину, на спине у которого уже горела куртка. Полицейские вытащили его на улицу, потушили одежду снегом и передали пострадавшего медикам.
71-летний мужчина получил термический ожог второй степени и сейчас находится в центральной районной больнице.