В России увеличили декретные выплаты

Теперь женщине в декретном отпуске будут платить больше Фото: depositphotos.com

Россиянкам увеличат стимул рожать детей в 2020 году. Фонд социального страхования повысит размер декретных выплат.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января 2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц», — сообщает «Российская газета». При этом в прошлом году размер аналогичных выплат составлял 64 с половиной тысячи рублей в месяц.

Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком для женщин, зарегистрированных в ФСС и проработавших как минимум два года до рождения ребенка, будет увеличен с прошлогодних 26 152,3 рубля до 27 984 рублей.

Размер выплачиваемых пособий может быть меньше, если в 2018 и 2019 годах женщина получала зарплату менее 67,9 тысячи рублей или 72 тысяч рублей в месяц соответственно. Но если зарплата была выше, размер выплачиваемых пособий все равно не будет больше этих показателей.