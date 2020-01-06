Исследователи нашли останки в рамках экспедиции Фото: группа «Курганское областное отделение РГО (Зауральское)», «Вконтакте»

В Курганской области нашли место большого скопления фрагментов древних животных. Ученые нашли на реке Тобол останки мамонта, шерстистого носорога, сайги, древней лошади тарпана, а также фрагмент рога гигантского оленя мегалоцероса. Об этом сообщается на странице официальной группы регионального отделения «Русского географического общества» «Вконтакте».

Со 2 по 4 января ученые проводили экспедицию на реке Тобол. Там они проводили палеонтологическое исследование дна реки. «В ходе двухдневных погружений продолжены исследования так называемой „костяной линзы“ — места аномально большого скопления фрагментов вымерших животных, а также следов неолитической стоянки древнего человека, открытой дайверами еще в 2004 году», — говорится в публикации группы.

Ученые называют несколько версий, по которым на этом месте могло оказаться такое большое количество останков древних существ. Согласно одной из них, животные могли переходить реку в этом участке и старых и слабых особей смывало течением.

Также в результате погружения были обнаружены следы древнего морского дна Западно-Сибирского моря, в котором присутствуют останки зубов древних акул, скатов и рыб и раковин брахиоподов.

Сейчас ученые ставят перед собой задачу обнаружить еще неизвестную ископаемую акулу. Все находки они передают в Свердловский областной краеведческий музей и его филиалы.

Фото: группа «Курганское областное отделение РГО (Зауральское)» «Вконтакте»

Фото: группа «Курганское областное отделение РГО (Зауральское)» «Вконтакте»

Фото: группа «Курганское областное отделение РГО (Зауральское)» «Вконтакте»