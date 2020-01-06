05 января 2020

Челябинский срочник, сбежавший из части в Забайкалье, нашелся под Красноярском

© Служба новостей «URA.RU»
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Артур Хакимов пропал 3 январяФото: личная страница Артура Хакимова, «ВКонтакте»

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, который сбежал из воинской части в Забайкалье, найден. Об этом «URA.RU» сообщили в правозащитной организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России».

«Он найден, находится в Ачинске», — пояснила информагентству представитель организации Ксения Феткуллина. Она добавила, что подробная информация будет позднее.

Как писало «URA.RU», уроженец города Юрюзань в Челябинской области сбежал из воинской части 3 января. Перед побегом военнослужащий отправил матери SMS, после чего выключил телефон. Спустя день солдат был замечен в Иркутске. В город он добрался с помощью сервиса BlaBlaCar.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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