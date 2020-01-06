Челябинский срочник, сбежавший из части в Забайкалье, нашелся под Красноярском

Артур Хакимов пропал 3 января
Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, который сбежал из воинской части в Забайкалье, найден. Об этом «URA.RU» сообщили в правозащитной организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России».
«Он найден, находится в Ачинске», — пояснила информагентству представитель организации Ксения Феткуллина. Она добавила, что подробная информация будет позднее.
Как писало «URA.RU», уроженец города Юрюзань в Челябинской области сбежал из воинской части 3 января. Перед побегом военнослужащий отправил матери SMS, после чего выключил телефон. Спустя день солдат был замечен в Иркутске. В город он добрался с помощью сервиса BlaBlaCar.