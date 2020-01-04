Артур Хакимов планировал добраться до Иркутска Фото: Личная страница Артура Хакимова, «ВКонтакте»

В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.

По данным, которыми располагает «URA.RU», уроженец города Юрюзань (Челябинская область) Артур Хакимов проходил службу в поселке Большая Тура. 3 января около 15:00 он покинул часть. О своем решении Хакимов сообщил матери, написав ей: «Прости, я непутевый сын». На данный момент его телефон выключен.

Артур Хакимов не выходит на связь более суток Фото: Личная страница Артура Хакимова, «ВКонтакте»

Как рассказала «URA.RU», представитель организации Ксения Феткуллина, у солдата был план: от военной части добраться до Читы, после чего выехать в Иркутск — перед уходом из части военнослужащий несколько раз заходил на сайт «BlaBlaCar», чтобы найти попутную машину. «Мы разослали ориентировки во все хостелы Иркутска — надеемся его найти. Сейчас самое главное, чтобы Хакимов был жив и здоров. Далеко не факт, что он сможет преодолеть такое расстояние, тем более зимой. К сожалению, мы знаем случаи, когда люди в этой местности просто замерзали — там огромные расстояния между населенными пунктами», — отметила Феткуллина.

Причины, которые подтолкнули солдата к самоволке, пока неизвестны. По версии правозащитников, в части происходило что-то, о чем Хакимов не решался сказать матери, поскольку переживал за ее здоровье — в прошлом году женщина перенесла инсульт. «Можем сказать одно — никто без серьезной причины не решается покинуть часть», — резюмировала правозащитница.

Получить комментарий представителей Дальневосточного военного округа к моменту публикации не удалось. Туда направлен официальный запрос.