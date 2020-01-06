Священник рассказал, как правильно праздновать Рождество

Подготовка к Рождеству начинается с сочельника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верующие люди проводят Рождество на специальной службе, посвященной празднику. Этому предшествует строгий пост, рассказал «URA.RU» священник, бакалавр богословия Денис Батарчук.

«В церковном формате рождественская служба начинается с сочельника. Это день самого строгого поста накануне Рождества, когда люди отказываются практически от всего, чтобы максимально сосредоточиться на предстоящем событии и ничего их не отвлекало. Потом этот сочельник переходит в рождественскую службу, которая, как правило, проходит ночью. Это самая продолжительная служба, самая аскетичная, она длится почти всю ночь. Кульминацией становится божественная литургия», — пояснил он. По словам Батарчука, все богослужебные тексты напоминают людям, как произошло рождение Христа.

Священник добавил, что для неверующих людей Рождество часто является своеобразным продолжением Нового года. Бакарчук подчеркнул, что привычные для многих рождественские гадания никакого отношения к празднику не имеют. «Это церковный праздник, поэтому отмечать его вне церковной традиции практически нет никакой возможности», — пояснил священник.

Ранее стало известно, что в рождественских богослужениях в ночь на 7 января планируют принять участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, напоминает RT. Однако пока не известно, какой храм они посетят.