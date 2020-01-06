Глава отдела Роскосмоса и его брат обнаружены мертвыми под Москвой

На месте трагедии обнаружено ружье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его брат Иван обнаружены мертвыми под Москвой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников телеканала, трагедия случилась в поселке Биокомбинат. Предполагается, что перед смертью братья поссорились. На месте трагедии якобы обнаружено ружье. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Получить оперативный комментарий в Роскосмосе не удалось, там не взяли трубку. В пресс-службе Следственного комитета по РФ также не взяли трубку.