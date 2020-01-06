Глава отдела Роскосмоса и его брат обнаружены мертвыми под Москвой

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На месте трагедии обнаружено ружьеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его брат Иван обнаружены мертвыми под Москвой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников телеканала, трагедия случилась в поселке Биокомбинат. Предполагается, что перед смертью братья поссорились. На месте трагедии якобы обнаружено ружье. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Получить оперативный комментарий в Роскосмосе не удалось, там не взяли трубку. В пресс-службе Следственного комитета по РФ также не взяли трубку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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