В Челябинске созвали срочное совещание с промышленниками из-за смога

Минэкологии Челябинской области провело срочное совещание с представителями промышленных предприятий из-за неблагоприятных метеоусловий в Челябинске и Коркино. Там синоптики объявили режим «черного неба» из-за смога.
С вечера 5 января до 19:00 7 января в этих городах действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. По закону в этом случае предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20% от нормативов.
«Нужно делать все, чтобы жители не ощущали выбросов. Поэтому если нужно снижать больше установленных нормативов, то снижайте больше», — обратился к промышленникам министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
В свою очередь челябинские предприятия отчитались о том, как снижают выбросы в период НМУ. В частности, они приостанавливают работу части оборудования и уменьшают время технических операций.
В Минэкологии напомнили, что специалисты минэкологии совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой проводят рейды по предприятиям. «На сегодняшний день в Челябинске работают две передвижные лаборатории министерства экологии, а также 11 стационарных постов мониторинга», — заявил в ходе совещания начальник Управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.