05 января 2020
04 января 2020
03 января 2020
02 января 2020

В Челябинске созвали срочное совещание с промышленниками из-за смога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог над Челябинском. Челябинск, дым, смог, нму, неблагоприятные метеоусловия, экология, виды челябинска
В Челябинске объявили режим «чёрного неба»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы экологии в Челябинске

Минэкологии Челябинской области провело срочное совещание с представителями промышленных предприятий из-за неблагоприятных метеоусловий в Челябинске и Коркино. Там синоптики объявили режим «черного неба» из-за смога.

С вечера 5 января до 19:00 7 января в этих городах действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. По закону в этом случае предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20% от нормативов.

«Нужно делать все, чтобы жители не ощущали выбросов. Поэтому если нужно снижать больше установленных нормативов, то снижайте больше», — обратился к промышленникам министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В свою очередь челябинские предприятия отчитались о том, как снижают выбросы в период НМУ. В частности, они приостанавливают работу части оборудования и уменьшают время технических операций.

В Минэкологии напомнили, что специалисты минэкологии совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой проводят рейды по предприятиям. «На сегодняшний день в Челябинске работают две передвижные лаборатории министерства экологии, а также 11 стационарных постов мониторинга», — заявил в ходе совещания начальник Управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...