05 января 2020
04 января 2020

Уральский путешественник доехал на самокате до Эмиратов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День России. Сургут, прокат самокатов, самокаты
Екатеринбуржец проехал полмира на самокатеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полгода понадобилось путешественнику из Екатеринбурга Владиславу Белозерову, чтобы доехать на самокате с Урала до Объединённых Арабских Эмиратов. Сейчас он находится в Дубае, вернуться домой уралец намерен уже на самолете.

«Я в Дубае, башня [Бурдж-Халифа] прекрасна, фонтаны изумительны, я в восторге. Обратно полечу на самолете», — рассказал ТАСС Белозеров, уточнив, что купил себе обратный билет на 22 января.

Путешественник выехал из Екатеринбурга в июне 2019 года. За время поездки помимо российских городов он побывал в Грузии и Турции, Иране, Армении, а также Азербайджане. Владислав признался, что отправился в АОЭ, чтобы увидеть башню Бурдж-Халифа — это была его давняя мечта.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...