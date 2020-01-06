В Африке пираты захватили судно с россиянами на борту

В Нигерии местные пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов, и взяли в заложники трех членов экипажа.
«Жертвами злоумышленников стали двое россиян и один индус. Нападение на нефтяное судно произошло ночью 2 января 2020 года. На земснаряд направились шесть членов спасательной группы, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой четыре сотрудника ВМС погибли. Пираты захватили судно, поиски похищенных моряков еще продолжаются», — сообщает нигерийское издание The Premium Times. В российском МИДе данную историю пока никак не прокомментировали, нигерийские власти также хранят молчание.
Ранее заместитель главы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук, часто освещающий истории, связанные с морским пиратством, рассказывал «URA.RU» о том, что для освобождения захваченных в Африке российских моряков нужно либо платить злоумышленникам выкуп, либо задействовать сотрудников спецслужб. «Либо нужно просто платить выкуп, обычно это происходит довольно быстро и решается в кулуарном порядке. Либо для спасения наших моряков придется задействовать спецслужбы и разведку», — говорил эксперт.