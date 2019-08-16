Эксперт по пиратам назвал два варианта спасения захваченных российских моряков

Российских моряков в Африке могли захватить либо террористы, либо пираты, желающие получить выкуп Фото: pixabay/Pixabay License

Захваченных африканскими пиратами российских моряков можно освободить, заплатив выкуп или с помощью операции спецслужбы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал заместитель главы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук, часто освещающий истории, связанные с морским пиратством.

«Берега Камеруна — это довольно опасный район, там постоянно наблюдаются атаки пиратов и захваты различных судов. В целом тут может быть два варианта. Либо это обычное коммерческое вымогательство, когда судно и его экипаж оказываются захвачены ради получения выкупа. Есть еще вероятность, что это действия террористов, в африканских странах довольно распространен радикальный ислам, есть группировки, близкие к ИГИЛ (запрещенная террористическая организация в РФ — прим. ред.)», — пояснил собеседник агентства.

Ковальчук считает, что в ближайшее время моряков могут освободить. «В первом случае владельцам судна нужно просто будет заплатить выкуп, обычно это происходит довольно быстро и решается в кулуарном порядке. Во втором же случае для спасения наших моряков придется задействовать спецслужбы и разведку», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что у берегов Камеруна неизвестные злоумышленники захватили в плен трех россиян. Инцидент произошел еще 15 августа в районе порта Дуала, однако известно об этом стало лишь сейчас Злоумышленники атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании «Ультрабалк». Сейчас в ситуации разбираются российские дипломаты.