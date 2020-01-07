Канделаки оправдалась за показ в эфире своего канала хоккейного матча девятилетней давности

Тина Канделаки решила выступить с публичным заявлением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки ответила на обвинения в манипуляции зрителями канала «Матч ТВ», генеральным продюсером которого она является. Накануне канал показал финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Россией и Канадой, в то время, когда сборные сражались в финале МЧМ-2020.

«По-моему, „манипуляция“ — это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта. Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — написала Канделаки в своем канале в Telegram, отвечая на сообщение крупнейшего политического telegram-канале «Незыгарь», авторы которого заявили о том, что руководство «Матч ТВ» якобы намеренно ввело своих зрителей в заблуждение и манипулировало ими.

Как известно, некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал молодежного чемпионата мира 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч хоккейного МЧМ 2020 года транслировался на «Первом канале». В финале МЧМ-2020 Россия уступила Канаде со счётом 3:4.

Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов публично назвал «непонятным» решение телеканала «Матч ТВ» показать параллельно с финалом МЧМ между командами России и Канады финальную игру турнира 2011 года, отмечает RT. Также поступок руководства «Матч ТВ» раскритиковал журналист Никита Белоголовцев. «Про Матч ТВ и показ архивного хоккея одна мысль. Точнее, один вопрос: вот когда канал запускали, много говорили про популяризацию спорта и вот это всё; это же больше не актуально, верно? Ну просто смотрите, финал хоккея против канадцев — это ситуация, в которой максимальное количество далеких от хоккея людей включают телевизор. Ситуация, ради которой все и создавалось. И вместо того, чтобы этим людям как-то помочь, канал сознательно вводит их в заблуждение. Потому что разницу между финалом 2011 и 2020 не замечают, в первую очередь, именно те, кто за эти девять лет смотрел хоккей два с половиной раза. И все отговорки про „сами виноваты, нужно было программу смотреть“ до степени смешения похожи на „сама виновата, нечего было короткую юбку надевать“. Если задача действительно популяризировать спорт, то ты просто вешаешь плашку „повтор от 05.01.2011“ и никаких претензий», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.