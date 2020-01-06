05 января 2020

Сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
За 11 минут до конца россияне вели 3-1, но затем трижды пропустилиФото: Евгений Листюк © URA.RU

Сборная России проиграла сверстникам из Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч закончился со счетом 3:4.

Счет на 30-й минуте встречи открыл российский нападающий Никита Александров, однако уже через две минуты канадцы восстановили равновесие. За пять минут до окончания второго периода россияне вновь вышли вперед благодаря забитой шайбе Григорий Денисенко.

За 11 минут до конца матча россияне укрепили преимущество после гола Максима Соркина. Однако в течение следующих семи минут сборная Канады трижды поразила ворота россиян и удержала перевес в одну шайбу.

Россия и Канада встречались на турнире во второй раз. На групповом этапе матч этих соперников закончился разгромной победой россиян 6:0. Эта победа стала самой крупной в истории противостояния сборных, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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