Сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира

Сборная России проиграла сверстникам из Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч закончился со счетом 3:4.
Счет на 30-й минуте встречи открыл российский нападающий Никита Александров, однако уже через две минуты канадцы восстановили равновесие. За пять минут до окончания второго периода россияне вновь вышли вперед благодаря забитой шайбе Григорий Денисенко.
За 11 минут до конца матча россияне укрепили преимущество после гола Максима Соркина. Однако в течение следующих семи минут сборная Канады трижды поразила ворота россиян и удержала перевес в одну шайбу.
Россия и Канада встречались на турнире во второй раз. На групповом этапе матч этих соперников закончился разгромной победой россиян 6:0. Эта победа стала самой крупной в истории противостояния сборных, уточняет RT.