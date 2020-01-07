Постпреда Свердловской области в Москве задержали по подозрению в браконьерстве

Чиновников проверяют на причастность к убийству косули Фото: pixabay.com

По подозрению в браконьерстве в Подмосковье задержаны постпред Свердловской области в Москве Александр Овчаров и его коллега Леонид Петухов. Чиновники подозреваются в убийстве косули.

Охотников с нелегальной добычей обнаружили поздним вечером на территории Бронницкого охотничьего хозяйства, сообщает РЕН ТВ. Телеканал уточняет, что прежде чем задержать охотников, сотрудники хозяйства некоторое время наблюдали за их подозрительной деятельностью.

При обыске у мужчин нашли тепловизор. Однако один из задержанных заявил, что вышел в лес лишь для того, чтобы «сходить по надобности». Представляться чиновники отказались, их доставили в полицию.

Лесники обнаружили в лесу убитую косулю, а рядом -охотничий нож. Кроме того, в охотугодьях был обнаружен автомобиль предполагаемых браконьеров, который числится за свердловским постпредством.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.