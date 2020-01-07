Российский лидер Владимир Путин встретил Рождество вместе с прихожанами Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге. Всю торжественную службу глава государства простоял в окружении девочек, и не смог сдержать улыбки, глядя на одну из них.
В Спасо-Преображенском соборе Путина когда-то крестили, и уже в третий раз он отмечает здесь главный праздник всех православных христиан (до этого он бывал на торжественной службе в 2012 и 2019 годах — прим.ред.). Как пишет «
В окружении Путина находились воспитанницы одной из гимназий Санкт-Петербурга. Маленьким прихожанкам, судя по видео «Первого канала», оказалось непросто выдержать богослужение и они постоянно отвлекались: зевали, задевали друг друга руками, а одна из них решила погладить уставшую подругу, чем вызвала улыбку президента.
Ночную литургию в Рождество служит настоятель собора Николай Брындин, уточняет ТАСС. Сообщалось, что храм был построен в 1828 году, он никогда не закрывался для богослужения, но серьезно пострадал в 1920-е годы.
Девочка и президент: Рождество в Спасо-Преображенском соборе pic.twitter.com/Z1rmER4nNT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2020 г.
Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2020 г.