06 января 2020

Путин встретил Рождество в храме, где был крещен. Президент не смог сдержать улыбки из-за девочки. ВИДЕО

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Сайт президента России, путин владимир
Владимир Путин встретил Рождество в храмеФото: Сайт Президента России

Российский лидер Владимир Путин встретил Рождество вместе с прихожанами Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге. Всю торжественную службу глава государства простоял в окружении девочек, и не смог сдержать улыбки, глядя на одну из них.

В Спасо-Преображенском соборе Путина когда-то крестили, и уже в третий раз он отмечает здесь главный праздник всех православных христиан (до этого он бывал на торжественной службе в 2012 и 2019 годах — прим.ред.). Как пишет «Царьград», вместе с главой государства на праздничную службу в собор приехали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В окружении Путина находились воспитанницы одной из гимназий Санкт-Петербурга. Маленьким прихожанкам, судя по видео «Первого канала», оказалось непросто выдержать богослужение и они постоянно отвлекались: зевали, задевали друг друга руками, а одна из них решила погладить уставшую подругу, чем вызвала улыбку президента.

Ночную литургию в Рождество служит настоятель собора Николай Брындин, уточняет ТАСС. Сообщалось, что храм был построен в 1828 году, он никогда не закрывался для богослужения, но серьезно пострадал в 1920-е годы.

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