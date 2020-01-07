В России выставили на продажу тевтонский замок XIV века Прейсиш-Эйлау. Об этом сообщила пресс-служба Конкурсного агентства Калининградской области.
«По итогам независимой экспертизы, начальная цена продажи объекта составляет 6 млн 344 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что замок является объектом культурного наследия, поэтому новый владелец должен будет финансировать работы по его сохранению. Подать заявку на участие в аукционе можно до 31 января.
В 2020 году недалеко от замка планируют разместить ландшафтный парк с исторической экспозицией. Также будут установлены выставочные павильоны для современного искусства. Помимо этого в парке могут появиться пляж, спортивная зона с площадками для паркура, футбола, баскетбола, скалолазания, экотропа и смотровая площадка.
Замок Прейсиш-Эйлау был построен в 1330 году. Объект уже пробовали продать в 2018 году. Тогда начальная стоимость замка была выше и составляла 9,73 млн рублей. Однако никто не подал заявку на участие в аукционе, и торги не состоялись.
Замок окружен рвом, имеет подъемный мост и ворота с решеткой. При Прейсиш-Эйлау произошла самая кровавая битва русско-прусско-французской войны. Сражение состоялось 7—8 февраля (26-27 января по старому стилю) 1807 года. В нем было убито и ранено около 50 тысяч человек. Однако битва не принесла ни одной из сторон ожидаемой победы.