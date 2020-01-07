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31 декабря 2019

Пострадавшие в ДТП в Тюмени напали на скорую помощь. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, приемный покой, скорая помощь, интенсивная терапия, машина скорой помощи
Врачам скорой помощи пришлось отбиваться от постарадавших в ДТПФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночью в Тюмени легковой автомобиль ВАЗ-2114 врезался в снегоуборочную машину. Родственники, находившиеся в легковом автомобиле, напали на прибывшую к месту инцидента бригаду скорой помощи, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Представители ГИБДД по Тюменской области рассказали «URA.RU», что авария произошла в 2:15 в районе торгового центра «Зеленый берег». «Легковой автомобиль въехал в один из „КАМАЗов“ — снегоуборочные машины совершали разворот. Предварительно, водитель „Лады“ не выдержал безопасную скорость. В результате ДТП пострадали семь человек: водитель „Лады“ 1980 года рождения, три девочки и три женщины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что семья вела себя буйно в машине скорой помощи и в приемном отделении больницы. «Полицейские зафиксировали факт нападения на бригаду скорой помощи — было разбито стекло машины. Обстоятельства происшествия выясняются, устанавливаются лица, совершившие противоправные действия. Также запрошена справка об ущербе имущества. Дело будет рассматривать мировой судья. Действия нападавших попадают под административную статью „умышленное повреждение чужого имущества“. В отношении нападавших будет выписан штраф», — пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Отмечается, что стаж вождения водителя автомобиля ВАЗ-2114 один год. Ранее он привлекался к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, в 2017 году — за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь.

В пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области получить комментарий не удалось — на звонок журналиста не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали проверить информацию.

Фото: «ВКонтакте»

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