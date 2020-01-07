Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат. Музыкант в нецензурной форме дает понять, что ажиотаж в СМИ вокруг фильмов ему не понятен.
«Впечатлений в отпуске ища. Сожалею, не смогу воочию. Посмотреть на эти чудо-фильмища. Что сознанием масс легко ворочают», — пишет Шнуров. Далее музыкант спрашивает совета у своих поклонников — нужно ли ему прервать отпуск за границей ради того, чтобы успеть в кинотеатр на «Вторжение» (режиссер Федор Бондарчук) и «Союз спасения» (авторства Андрея Кравчука). «Напишите плиз, кто фильмы видел. Нужно ли мне с ленью совладав. В пляжном и вальяжном виде. Срочно возвращаться в холода», — интересуется Шнуров.
Ранее Минкульт РФ сообщил, что кассовые сборы российского кино в 2019 году снизились до 12,3 млрд рублей и составили 22,1% от общих сборов кинопроката. Столь резкое падение чиновники объяснили голливудских фильмов-конкурентов.