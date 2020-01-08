До осени Путин может отправить в отставку нескольких губернаторов

Владимир Путин может отправить в отставку нескольких глав регионов перед выборами Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин может провести ротацию в губернаторском корпусе, отправив в отставку одного или нескольких глав регионов. Прежде всего вопрос будет стоять по губернаторам, где предстоят выборы, уверены политологи. В разговоре с «Известиями» они добавляют, что увольнения глав регионов не будут иметь массовый характер.

13 сентября 2020 года в единый день голосования должны избрать глав регионов в Севастополе, Республиках Татарстан и Чувашия, Краснодарском и Камчатском крае, Иркутской области, Еврейской автономной, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях, а также пройдет назначение губернатора в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре через парламент региона из кандидатур, предложенных президентом. Список возможных кандидатов для президента предоставит тюменский губернатор.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что решение президента по губернаторам будет зависеть от того, насколько губернаторы сумеют применить многие успешные практики, задействованные их коллегами в ходе кампаний 2019 года: прямое общение с жителями, общественного обсуждения значимых для региона решений, продвижение региональных проектов на федеральном уровне. Орлов не сомневается, что большая часть губернаторов, баллотирующихся на новый срок, пойдет на выборы в качестве кандидатов от «Единой России».

«Возможно, перед выборами будет одна—две отставки, но я не думаю, что они будут носить массовый характер». — предположил политтехнолог Евгений Сучков. Он отметил, что атмосфера в регионах, где предстоят выборы, достаточно нервная, потому что большинство губернаторов не знают, будут ли они переизбраны.