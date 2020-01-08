«Гринпис» обвинил российские власти в занижении данных о лесных пожарах

По данным общественников, количество лесных пожаров в РФ в 57 раз больше, чем заявлено официально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Данные Рослесхоза о лесных пожарах, произошедших в России в 2018 году, могут быть занижены в 57 раз. Об этом заявили в лесном отделе экологической общественной организации «Гринпис».

Представители экологической организации изучили доклад об охране окружающей среды, опубликованный на сайте Минприроды РФ еще перед Новым годом. Из документа следует, что площадь пожаров в лесах составила 70 тысяч гектаров. В то же время, на сайте отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН, площадь погибших лесов оценивается в четыре с лишним миллиона гектаров.

В лесном отделе «Гринпис» утверждают, что спутниковые данные являются единственным «точным и объективным» источником информации. В связи с этим в общественной организации уверены, что Рослесхоз мог занизить данные о количестве лесных пожаров сразу в РФ в 57 раз.

Получить оперативный комментарий Минприроды РФ и Рослесхоза «URA.RU» не удалось.

Ранее «Гринпис» уже критиковал российские власти, сообщая о том, что жители девяти городов РФ, в том числе Екатеринбурга, передали в региональные отделения Роспотребнадзора больше 250 жалоб на качество воздуха. В начале 2019 года, как сообщали экологи, представители «Гринпис» в России уже передавали в федеральное ведомство больше тысячи жалоб, однако ответа на них от чиновников в итоге так и не последовало. В связи с этим экологи и общественники упрекнули власти РФ в бездействии в связи с ситуацией с загрязнением воздуха в стране.