На заработки мужчина отправился в 1996 году, сейчас у него нет никаких документов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из рабства на Северном Кавказе удалось освободить 70-летнего уроженца Магнитогорска Виктора Богданова. По данным организации «Альтернатива», в рабстве мужчина находился на протяжении 24 лет. Сейчас общественники ищут его родственников в родном городе.

На заработки из Магнитогорска Богданов уехал в 1996 году с советским паспортом. За время нахождения в рабстве мужчина переходил от хозяина к хозяину и не получал денег за свой труд. «Сейчас же у него нет ни документов, ни здоровья, ни крыши над головой. Он практически полностью ослеп. У него множество застарелых переломов», — говорится в telegram-канале организации «Альтернатива».

Сейчас общественники занимаются поиском 72-летней сестры Богданова и разыскивают других его родственников. Мужчине дадут возможность пожить в шелтере общественной организации на два месяца, в это же время будут восстанавливаться его документы. А дальнейшая судьба Богданова пока неизвестна. На момент написания новости «URA.RU» не удалось получить комментарий пресс-службы организации «Альтернатива».