Жириновский назвал Европу «колхозом»

Владимир Жириновский подчеркнул, что западная модель демократии не приживается в России
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал Евросоюз «колхозом». Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя задержку строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
Депутат отметил, что решения по «Турецкому потоку» принимались двумя людьми. «„Северный поток — 2“ решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась», — говорится в посте. Также Жириновский подчеркнул, что западная модель демократии не приживается в России, потому что «с ней просто невозможно принять какое-то окончательное решение».
Официальное открытие «Турецкого потока» состоялось 8 января. На церемонии президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия остается главным поставщиком газа, пишет сайт argumenti.ru.