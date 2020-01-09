«Коммерсант»: «Яндекс» планирует запустить собственного оператора связи

На рынок сотовой связи может выйти виртуальный оператор связи (MVNO), которым будет владеть «Яндекс». О планах компании рассказали представители рынка, однако в самом «Яндексе» такие планы опровергают.
«По словам одного из источников, MVNO будет работать на сети Tele2. Другой собеседник утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, но абоненты „Яндекса“ смогут переключаться между операторами — с остальными еще идут переговоры», — пишет газета «
По информации издания, абоненты, подключившиеся к VMNO, получат безлимитный доступ к музыке и кино, которые есть на сервисах «Яндекса». При этом рассматривается вариант, что для дистрибуции компания, возможно, будет доставлять сим-карты с помощью своих курьеров.
При этом представитель «Яндекса» опроверг информацию о планах создания виртуального оператора связи. В свою очередь, в Tele 2 давать комментарии по этой теме изданию давать не стали.