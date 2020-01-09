08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020
05 января 2020

Челябинский губернатор создает новую структуру с десятками рабочих мест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Алексеем Текслером. Челябинск, портрет, текслер алексей
Распоряжение о создании нового ведомства Алексей Текслер издал перед новогодними каникуламиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

В Челябинской области будет создано областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» со штатом в 57 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Создать ОГКУ „Центр информационно-технического обслуживания“. Министерству информационных технологий и связи Челябинской области осуществлять функции и полномочия учредителя казенного учреждения. Установить предельную численность работников в количестве 57,5 штатной единицы», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале деловой информации.

В министерстве информационных технологий и связи на вопрос корреспондента «URA.RU» о функционале и численности сотрудников новой структуры попросили время на подготовку комментария.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...