Челябинский губернатор создает новую структуру с десятками рабочих мест

В Челябинской области будет создано областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» со штатом в 57 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.
«Создать ОГКУ „Центр информационно-технического обслуживания“. Министерству информационных технологий и связи Челябинской области осуществлять функции и полномочия учредителя казенного учреждения. Установить предельную численность работников в количестве 57,5 штатной единицы», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале деловой информации.
В министерстве информационных технологий и связи на вопрос корреспондента «URA.RU» о функционале и численности сотрудников новой структуры попросили время на подготовку комментария.