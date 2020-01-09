Подписанный Комаровой документ о мигрантах вызвал скандал среди диаспор ХМАО

Национальные диаспоры ХМАО готовят письмо главе региона Наталье Комаровой, в котором предложат пересмотреть подписанное ею постановление, запрещающее приезжим работать таксистами, продавцами и поварами. Об этом «URA.RU» рассказал председатель общественной организации «Таджикская диаспора» Акмалжон Саидов.
«Ну ладно еще мужчинам, которые в такси работали, запретили — они другую работу нашли. А женщины, которые работали поварами? Куда им? Мы предлагаем вместо полного запрета просто ужесточить требования к мигрантам», — описал свое видение ситуации Саидов.
Письмо, под которым поставят подписи представители нескольких диаспор, будет направлено главе региона в середине февраля. Мигрантам, работающим на основании патентов (документ, дающий право на работу — ред.), запрещено работать поварами и официантами в общепите с прошлого года. По мнению Саидова, от этого пострадали не только гастарбайтеры, но и любители национальной кухни. С ним согласны и другие опрошенные «URA.RU» представители диаспор: украинцы и азербайджанцы.
С чем связаны эти запреты, а также официальную позицию по поводу готовящегося обращения мигрантов, «URA.RU» выяснить не удалось. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО попросили направить в их адрес официальный запрос.
Ограничения трудовых прав мигрантов действуют в ХМАО не первый год, но в 2019-м были ужесточены. К ним добавился пункт о запрете гастарбайтерам вести деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. «URA.RU» ранее писало, что бизнес жаловался на эту инициативу югорских властей.