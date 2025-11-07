В ХМАО за год выдворили почти 900 мигрантов

873 мигранта выдворены из ХМАО в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

С начала 2025 года с территории ХМАО принудительно выдворены 873 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство России. Только за последнюю неделю страну покинули около 90 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Мероприятия проведены в рамках плановой работы ведомств совместно с коллегами из „Росгвардии“ и представителями добровольной народной дружины „Русские в Сибири“, — уточнили в пресс-службе. Все выдворенные иностранцы нарушили режим пребывания в Российской Федерации.