В ХМАО за год выдворили почти 900 мигрантов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
С начала 2025 года с территории ХМАО принудительно выдворены 873 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство России. Только за последнюю неделю страну покинули около 90 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Мероприятия проведены в рамках плановой работы ведомств совместно с коллегами из „Росгвардии“ и представителями добровольной народной дружины „Русские в Сибири“, — уточнили в пресс-службе. Все выдворенные иностранцы нарушили режим пребывания в Российской Федерации.
В текущем году к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено более 13 тыс. человек. Нарушители содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте, где в настоящее время находятся 148 человек, ожидающих отправки на родину.
