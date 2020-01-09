Крупнейшую государственную типографию в Тюмени готовят к продаже

Тюменский дом печати планируется приватизировать в 2020—2022 годах. Информация об этом опубликована в распоряжении правительства России, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. 100% акций крупнейшего типографического предприятия Тюмени принадлежат Росимуществу.
Стоимость компании и точные сроки торгов пока не известны. Получить оперативный комментарий в Росимуществе не удалось — «URA.RU» направило собственнику письменный запрос. В 2017 году Дом печати уже пытались продать, но аукцион был отменен после того, как предприятие начало работу над стратегией развития типографий, находящихся в управлении. Начальная цена тогда составляла 280 млн рублей.
АО «Тюменский дом печати» — имущественный комплекс, сочетающий единственную в регионе типографию федерального подчинения и крупное офисное здание, в котором размещается редакция официального интернет-агентства правительства Тюменской области — «Тюменской линии», а также региональный Дом журналистов.