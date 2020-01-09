08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020
05 января 2020
04 января 2020

Крупнейшую государственную типографию в Тюмени готовят к продаже

© Служба новостей «URA.RU»
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В задании Дома печати располагается Дом журналистов Тюменской областиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский дом печати планируется приватизировать в 2020—2022 годах. Информация об этом опубликована в распоряжении правительства России, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. 100% акций крупнейшего типографического предприятия Тюмени принадлежат Росимуществу.

Стоимость компании и точные сроки торгов пока не известны. Получить оперативный комментарий в Росимуществе не удалось — «URA.RU» направило собственнику письменный запрос. В 2017 году Дом печати уже пытались продать, но аукцион был отменен после того, как предприятие начало работу над стратегией развития типографий, находящихся в управлении. Начальная цена тогда составляла 280 млн рублей.

АО «Тюменский дом печати» — имущественный комплекс, сочетающий единственную в регионе типографию федерального подчинения и крупное офисное здание, в котором размещается редакция официального интернет-агентства правительства Тюменской области — «Тюменской линии», а также региональный Дом журналистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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