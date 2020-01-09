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Житель Зауралья убил мать из-за беспорядка в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
41-летний мужчина отправился за решетку за убийство материФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство собственной матери. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Преступление совершено в июле 2019 года в городе Макушино. «Злоумышленник в результате ссоры по поводу беспорядка не менее двух раз ударил свою 63-летнюю мать рукой в область головы», — говорится в сообщении ведомства. Через некоторое время мужчина обнаружил, что его мать находится в бессознательном состоянии.

Женщину доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась из-за закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями, которая осложнилась отеком головного мозга. Суд признал 41-летнего мужчину виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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© Служба новостей «URA.RU»
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