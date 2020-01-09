Структуру, которая должна развивать экспорт в Прикамье, возглавил выходец из «Лукойла»

Центр развития экспорта Пермского края возглавил Сергей Сарапульцев. К своим обязанностям Сарапульцев приступил с 9 января, говорится на сайте правительства региона. До назначения он работал в компаниях «Газпромнефть — ОНПЗ», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Лукойл», где проводил закупки на зарубежных рынках и контролировал их проведение.
«Сергей Сарапульцев обладает системным опытом работы в области закупок товаров, работ и услуг в операционной и проектной деятельности крупных нефтегазовых компаний, в России и за рубежом (ОАЭ, Италия, Южная Корея и Ирак)», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.
Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе минэкономразвития Прикамья, прежний руководитель организации Иван Осипов покинул должность по собственному желанию. Центр поддержки экспорта Пермского края cоздан в 2017 году при поддержке Минэкономразвития РФ и краевого правительства.