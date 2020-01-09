Путин наблюдал за запуском гиперзвуковой ракеты с крейсера в Черном море

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Глава государства наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России и верховный главнокомандующий военными силами РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов в Черном море, находясь на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». Об этом сообщает РИА «Новости».

В учениях были задействованы более 40 летательных аппаратов, более 30 кораблей и одна подводная лодка. В ходе учений была выполнена стрельба крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». После окончания учений Путину доложили об итогах. «Учения прошли успешно», — доложил Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Путин после этого отдал приказ об окончании учений и свертывании группировки.

Ранее Путин заявлял, что российская армия опережает другие по степени развития передового вооружения. На расширенном заседании коллегии Минобороны он отметил, что ни у одной страны в мире, кроме России, нет гиперзвукового оружия, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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