Силовики пытаются остановить протестующих (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Абхазии митингующие начали штурм администрации президента. Остановить протестующих пытаются силовики.

Часть людей уже прорвалась внутрь здания, остальные пока находятся снаружи. «На месте событий происходят локальные стычки между стражами порядка и участниками акции протеста», — сообщает RNS . На опубликованных с митинга видеозаписях видно, что участники акций протеста сломали входные двери.

Причиной протестов в Абхазии стала попытка лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициния оспорить выборы президента республики, прошедшие в прошлом году. Он участвовал во втором туре на выборах президента вместе с действующим главой Абхазии Раулем Хаджимбой. Победителем стал Хаджимба, набравший 23,85% голосов. Квиниция получил 21,97% голосов.

Оппозиционный политик не согласен с таким результатом. Квиниция обратился в ЦИК с требованием провести повторное голосование. После отрицательного решения комиссии он обратился в Верховный суд. Там его иск также был отклонен, после чего политик обратился в Абхазский кассационный суд. Рассмотрение жалобы Квиниция на решение Верховного суда было перенесено на 9 января. В этот день оппозиционные партии призвали граждан выйти к зданию Верховного суда.