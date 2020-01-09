В Тюменской области назначили ответственного за туризм

Александр Сидоров стал главой департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.
Документ глава региона подписал сегодня, 9 января. Ранее Сидоров работал в должности замглавы директора департамента. Чиновник занял пост, который оставался вакантным с 18 ноября 2019 года, когда его покинул Андрей Пантелеев, назначенный замгубернатора региона.
Александр Сидоров родился в 1982 году в Тюмени. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2015 года работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области и департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.