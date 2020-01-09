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В Тюменской области назначили ответственного за туризм

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник управления потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев. Тюмень, пантелеев андрей
Экс-глава ведомства Андрей Пантелеев 18 ноября 2019 года перешел на должность замгубернатора Тюменской областиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Александр Сидоров стал главой департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.

Документ глава региона подписал сегодня, 9 января. Ранее Сидоров работал в должности замглавы директора департамента. Чиновник занял пост, который оставался вакантным с 18 ноября 2019 года, когда его покинул Андрей Пантелеев, назначенный замгубернатора региона.

Александр Сидоров родился в 1982 году в Тюмени. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2015 года работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области и департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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