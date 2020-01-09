Польша уравняла ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны

В парламенте Польши приняли резолюцию об ответственности СССР за начало Второй мировой войны (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Польше приняли резолюцию, которая уравнивает ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны. Соответствующий документ приняла нижняя палата парламента (сейм) Польши.

«К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз», — приводит цитату из документа РИА «Новости». Первыми жертвами этих тоталитарных режимов после заключения пакта Молотова-Риббентропа стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, отмечается в резолюции.

Авторы документа также подчеркивают, что сейм Польши осуждает высказывания представителей российской власти, которые пытаются «возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны».

В конце декабря президент России Владимир Путин жестко раскритиковал польского дипломата 1930-х годов Юзефа Липского, напоминает RT. В 1938 году Липский поддержал Адольфа Гитлера в желании выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». После такого заявления российского лидера посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши.