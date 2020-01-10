Правительство создает план по защите россиян от изменения климата

В любое погодное ЧП каждый чиновник должен четко знать алкоритм своих действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России должен появится собственный план адаптации к изменению климата, в котором чиновники распишут рекомендации, как нужно реагировать на те или иные метеорологические явления.

Первый этап работы в правительстве уже пройден: в плане прописаны меры организационного, методического регуляторного характера, сообщил «Коммерсанту» заместитель главы Минэкономики Михаил Расстригин. Он отметил, что в ближайшие три года в регионах должны появиться собственные климатические паспорта.

Однако специалисты в области экологии раскритиковали чиновников за неспешность в принятии документа. Георгий Сафонов из Высшей школы экономики напомнил, что прошедший год отметился беспрецедентными лесными пожарами в Сибири, трагическими последствиями наводнения в Иркутской области, рекордными плюсовыми температурами в Москве в декабре. «Субъектам РФ рекомендуется разработать планы адаптации лишь к концу 2022 года, как будто наводнения, пожары, засухи, волны жары могут подождать», — критикует правительство Сафронов. Его коллеги опасаются, что план будет носить лишь рекомендательный характер, а значит многие ведомства от него просто отмахнутся.