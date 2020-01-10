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Суд определился с мерой пресечения для экс-главы «курганской Рублевки», задержанного ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Арест экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, носков александр
Александр Носков останется за решеткой до весныФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александр Носков останется в СИЗО до весны. Решение об этом принял Курганский городской суд.

«Продлили срок заключения под стражей на два месяца, до 13 марта», — рассказала «URA.RU» помощник судьи Наталья Иванищева. О продлении меры пресечения для бывшего чиновника ходатайствовало следствие, доводы которого судья признал обоснованными.

Носкова задержали в сентябре 2019 года сотрудники регионального УФСБ. Экс-главу района подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в ходе строительства водопровода в селе Кетово. Первоначально Носкова оставили под домашним арестом, однако в октябре городской суд отправил его в СИЗО после заявлений прокурора о неоднократных нарушениях режима домашнего ареста.

Строительством водопровода в Кетово занималась шадринская компания «Мультипласт». Ее бывшего директора Ивана Шумского и бывшего сотрудника Евгения Рябцева сотрудники СК и УФСБ задержали в конце прошлого года. Также задержан бывший заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин, которого также подозревают в мошенничестве при реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Еще один фигурант дела, связанный с «Мультипластом» Михаил Третьяков, объявлен в розыск.

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