Трое фигурантов дела о мошенничестве задержаны, но предполагаемый организатор пока на свободе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области объявлен в розыск четвертый фигурант громкого дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств — уроженец Шадринска Михаил Третьяков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Ориентировка с фотографией подозреваемого стала появляться и в соцсетях. В полиции подтвердили ее достоверность и причастность Третьякова к громкому делу. «За совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — прим.ред.), с мерой пресечения арест, разыскивается скрывшийся преступник Третьяков Михаил Геннадьевич», — говорится в ориентировке.

Полиция разыскивает шадринца Михаила Третьякова Фото: УМВД по Курганской области

Мужчина родился в 1965 году, прописан в Шадринске. Всех, кто знает о его возможном местонахождении, просят сообщать по телефонам в Кургане 42-12-98, 49-41-61, 89993670602, 89993670061.

Ранее «URA.RU» сообщало о задержании троих фигурантов дела о похищении федеральных средств, выделенных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Сотрудники СК и УФСБ провели более 20 обысков в Кургане и Шадринске.

Бывший замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин и экс-директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский с 26 декабря находятся в СИЗО, экс-сотрудник «Мультипласта» Евгений Рябцев — под домашним арестом. На суде по избранию меры пресечения следствие заявляло, что организатором преступной схемы мог являться Третьяков, местонахождение которого неизвестно.

По информации «URA.RU», Третьяков был директором «Мультипласта» до 2014 года, но и после этого он продолжил фактически руководить компанией. Ему удалось скрыться, когда силовики пришли к подозреваемым с обысками.