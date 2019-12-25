После обысков у курганского экс-замгубернатора задержали еще троих подозреваемых

Курганские силовики проводят следственные действия по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой. После обысков у бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина задержаны трое подозреваемых. Информацию о задержании «URA.RU» сообщили в областном управлении СК.
«Задержаны бывший заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин, экс-директор ООО „Мультипласт“ Иван Шумский и экс-начальник производственно-технического отдела указанного предприятия Евгений Рябцев», — говорится в релизе СУ СКР по Курганской области.
Следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России в Кургане и Шадринске, в Кетовском и Шадринском районах проведено более 20 обысков.
По данным инсайдеров в правоохранительных органах, задержанные дают показания. Сумма предполагаемого ущерба может увеличиться. «В ближайшее время на допросы вызовут родственников задержанных, есть данные, что приобретенное на незаконные средства имущество оформлялось на них», — рассказал источник.
По его словам, на имущество родственников будет наложен арест, в дальнейшем им грозит конфискация. Также, по данным источника, в рамках уголовного дела вопросы возникнут к бывшим и действующим чиновникам, курирующим вопросы строительства и сельского хозяйства.
Накануне сотрудники УФСБ и СУ СК провели обыски у экс-замгубернатора Сергея Пугина. В связи с этим же делом в СИЗО находится бывший глава Кетовского района Александр Носков, подозреваемый в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.
Интерес силовиков связан с реализацией федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», которую курирует департамент АПК. Ряд водопроводных объектов были оплачены, но так и не были достроены. «Мультипласт» признали банкротом из-за долгов в 138 миллионов рублей, большая часть из которой — по кредитам «Кетовского коммерческого банка».