Суд с третьей попытки решил судьбу бывшего главы «курганской Рублевки»

Александр Носков старался доказать, что не выходил из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александр Носков отправлен в СИЗО до 13 ноября. Курганский городской суд на третьем заседании удовлетворил требование изменить меру пресечения на время следствия, передает корреспондент «URA.RU».

В ходе заседания прокурор заявил, что Носков 14 раз нарушил режим домашнего ареста. Это подтвердили специалисты УФСИН, которые вели наблюдение. В свою очередь обвиняемый заявил, что оборудование постоянно давало сбои. «У меня установлена камера, все это время я находился под камерой, не выходил даже в зал», — заявил Носков. Также разошлись показания о том, менялся ли браслет, отслеживающий передвижения обвиняемого.

К новому заседанию обвиняемый сменил имидж — сбрил бороду Фото: Станислав Достовалов

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и расследуется с помощью сотрудников регионального УФСБ. Нарушения выявлены при реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в ходе строительства водопровода в селе Кетово.

Носков был задержан 19 сентября. Ранее экс-чиновника уже признали виновным в получении трех взяток по 100 тысяч рублей в 2013 году, когда Носков был главой Кетовского сельсовета. Он выплатил штраф в 3,5 млн рублей, а еще четыре миллиона в качестве возмещения ущерба государству.