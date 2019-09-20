Суд избрал меру пресечения экс-главе «курганской Рублевки»

Бывший глава Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки») Александр Носков на время следствия помещен под домашний арест. Такое решение принял Курганский городской суд, сообщает корреспондент «URA.RU».
Под домашним арестом Носков останется до 13 ноября. Ранее в зауральском УФСБ сообщили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Оно связано с реализацией в Кетовском районе целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» и муниципальным контрактом на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово, заключенным в июне 2015 года.
Носков был задержан 19 сентября. В 2017 году экс-чиновника уже признали виновным в трех взятках по 100 тысяч рублей, которые были получены в 2013 году, когда Носков был главой Кетовского сельсовета. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей, а позже обязали выплатить еще четыре миллиона в качестве возмещения ущерба государству.
Источники агентства сообщали также, что фигурантами дела могут стать бывшие заместители губернатора.