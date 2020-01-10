Жители села Махнево (Свердловская область) написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на то, что после перехода на цифровое ТВ 3 июня 2019 года они остались без вещания. Письмо подписали 126 человек.
В письме жители написали, что к ним приезжал представитель Департамента по информатизации и связи области Денис Мальцев, который объяснил отсутствие ТВ в Махнево тем, что «вас здесь проживает всего 5000 человек и РТРС не выгодно вкладывать в вашу территорию деньги».
Ранее «URA.RU» писало, что после перехода на цифровое вещание жители Махнево попали в число 2%, кому не будут подключать цифровое ТВ, им предлагают купить спутниковые тарелки.
«Тарелка стоит 6500 рублей, ловит лишь 20 каналов, качество изображения плохое: в дождь и сильный ветер отключается. Компенсации за них платят не всем, а лишь малоимущим. Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова сказала, что на компенсации выделено 136 млн. Зачем тратят такие деньги, если в РТРС объяснили, что на подключение ТВ через вышку в Махнево надо 20.4 млн рублей? Говорят, собирайте деньги и сразу подключим» — рассказала «URA.RU» жительница Махнево Татьяна Реутова.
По словам пенсионерки, она плохо себя чувствует от того, что у нее полгода черный экран телевизора, сильно переживает и даже попала в больницу с гипертоническим кризом.
«Жителям муниципалитетов, находящихся вне зоны охвата цифровым телевещанием будут доступны 20 бесплатных каналов в цифровом качестве. Для них операторы спутникового вещания предоставляют льготные условия приобретения оборудования спутниковой связи. Малообеспеченные уральцы могут получить компенсацию за приобретение и установку спутникового оборудования», — сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики Свердловской области.