Пилот несколько раз оставил штурвал во время полета, чтобы поговорить со знакомым из бизнес-класса

Пилот Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL оставил штурвал во время полета, чтобы пообщаться со знакомым, сидевшим в салоне самолета. Об этом сообщил пассажир воздушного судна, летевший рейсом Баку — Москва 7 января.
«Очевидец записал на телефон, как командир экипажа несколько раз покидал кабину пилотов и выходил в салон самолета поговорить с мужчиной, сидящим в бизнес-классе», — сообщает
Как изданию сообщили в AZAL, по данному инциденту авиакомпания проведет служебное расследование. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения правил, в отношении экипажа будут предприняты соответствующие меры.