Пилот несколько раз оставил штурвал во время полета, чтобы поговорить со знакомым из бизнес-класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт unsplash.com, пилот, самолет
Пилот выходил в салон поболтать с приятелемФото: unsplash.com

Пилот Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL оставил штурвал во время полета, чтобы пообщаться со знакомым, сидевшим в салоне самолета. Об этом сообщил пассажир воздушного судна, летевший рейсом Баку — Москва 7 января.

«Очевидец записал на телефон, как командир экипажа несколько раз покидал кабину пилотов и выходил в салон самолета поговорить с мужчиной, сидящим в бизнес-классе», — сообщает News.ru. По словам пассажира, такое поведение старшего пилота вызывало волнение у летевших с ним людей, так как лайнер периодически попадал в турбулентность.

Как изданию сообщили в AZAL, по данному инциденту авиакомпания проведет служебное расследование. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения правил, в отношении экипажа будут предприняты соответствующие меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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